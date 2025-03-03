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ООН тревожится из-за политики Трампа

17:40 371

Политика администрации президента США Дональда Трампа в области прав человека вызывает обеспокоенность. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Reuters.

«На протяжении многих десятилетий США пользовались двухпартийной поддержкой в сфере прав человека. Однако сейчас я глубоко обеспокоен значительными изменениями, происходящими как внутри страны, так и на международной арене», — отметил Тюрк.

Он выразил тревогу по поводу политики США после того, как Трамп принял решение выйти из Совета ООН по правам человека, и указал на негативные последствия прекращения финансирования этой организации Вашингтоном. Также он обвинил администрацию Трампа в использовании дискриминационной риторики и манипуляциях.

Ранее Илон Маск, американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE), поддержал идею выхода США из НАТО и ООН. Маск прокомментировал заявление одного из пользователей соцсети X о членстве США в международных организациях.

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