ООН тревожится из-за политики Трампа
Политика администрации президента США Дональда Трампа в области прав человека вызывает обеспокоенность. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Reuters.
«На протяжении многих десятилетий США пользовались двухпартийной поддержкой в сфере прав человека. Однако сейчас я глубоко обеспокоен значительными изменениями, происходящими как внутри страны, так и на международной арене», — отметил Тюрк.
Он выразил тревогу по поводу политики США после того, как Трамп принял решение выйти из Совета ООН по правам человека, и указал на негативные последствия прекращения финансирования этой организации Вашингтоном. Также он обвинил администрацию Трампа в использовании дискриминационной риторики и манипуляциях.
Ранее Илон Маск, американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE), поддержал идею выхода США из НАТО и ООН. Маск прокомментировал заявление одного из пользователей соцсети X о членстве США в международных организациях.