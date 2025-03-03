ООН тревожится из-за политики Трампа

«На протяжении многих десятилетий США пользовались двухпартийной поддержкой в сфере прав человека. Однако сейчас я глубоко обеспокоен значительными изменениями, происходящими как внутри страны, так и на международной арене», — отметил Тюрк.

Политика администрации президента США Дональда Трампа в области прав человека вызывает обеспокоенность. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Reuters.

Он выразил тревогу по поводу политики США после того, как Трамп принял решение выйти из Совета ООН по правам человека, и указал на негативные последствия прекращения финансирования этой организации Вашингтоном. Также он обвинил администрацию Трампа в использовании дискриминационной риторики и манипуляциях.

Ранее Илон Маск, американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE), поддержал идею выхода США из НАТО и ООН. Маск прокомментировал заявление одного из пользователей соцсети X о членстве США в международных организациях.