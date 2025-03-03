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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Джавад Зариф рассказал об угрозах и оскорблениях в свой адрес

17:55 1227

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф принял решение об отставке после своей встречи с главой судебной власти исламской республики Голям Хосейном Мохсени-Эджеи.

«Вчера меня на встречу пригласил многоуважаемый глава судебной власти. Отмечая текущую ситуацию в стране, он посоветовал мне вернуться [преподавать] в университет, чтобы избежать дальнейшего давления на правительство», - написал Зариф в X.

«Я по-прежнему горжусь тем, что поддерживал [президента Масуда] Пезешкиана, и желаю ему и всем слугам народа всего наилучшего», - добавил он. По словам Зарифа, за последние шесть месяцев он столкнулся с оскорблениями, клеветой и угрозами в свой адрес, но упорно продолжал служить своей стране.

В воскресенье вечером агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что вице-президент Ирана по стратегическим вопросам подал в отставку, но его прошение еще не принято президентом.

Это уже второй раз с момента формирования текущего правительства Ирана, когда Мохаммад Джавад Зариф пытается уйти со своего поста. Первый раз он подал президенту прошение об отставке 11 августа, спустя всего десять дней работы в должности. 

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