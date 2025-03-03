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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Эмин Амруллаев посетил турецкие вузы

18:08 540

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в рамках визита в Турцию посетила несколько ведущих высших учебных заведений этой страны.

27-28 февраля делегация встретилась с ректором Стамбульского технического университета Хасаном Мандалом и ректором Университета Коч Метином Ситти. В ходе встречи стороны обсудили перспективы межвузовского сотрудничества. Они также ознакомились с материально-технической базой и лабораториями вузов.

1 марта Эмин Амруллаев встретился с ректором Технического университета Гебзе в Турции Хаджи Али Мантаром и ректором Технического университета Йылдыз Эйюпом Дебиком. Стороны обсудили возможности сотрудничества между вузами Турции и Азербайджана.

Затем Эмин Амруллаев осмотрел условия обучения, материально-техническую базу и лаборатории этих вузов.

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