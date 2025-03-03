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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Украина потеряла почти две трети американских танков

18:24 1221

Почти две трети танков Abrams, переданных США Украине, были выведены из строя. Об этом пишет The New York Times.

Как рассказали изданию высокопоставленные украинские чиновники, 19 из 31 танка были подбиты, уничтожены или захвачены российскими военными. Многие из них были выведены из строя с помощью дронов.

Практически все оставшиеся танки были отведены с линии фронта, отметили источники NY Times.

Украина просила США о поставках Abrams с первых недель войны, однако они были официально одобрены Вашингтоном только летом 2023 года. Партия из 31 танка была передана осенью того же года.

О первом подбитом танке Abrams российские военные сообщали в феврале 2024 года — спустя пять месяцев после начала поставок.

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