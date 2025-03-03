Белый дом говорит о Зеленском, как Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский «совсем не готов говорить о мире, но проблема заключается в том, что время не на его стороне», говорится в заявлении Белого дома.

В официальной резиденции главы США отметили, что продолжение войны России и Украины «в духе Первой мировой - это путь в никуда».

«Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот изменит свою позицию», — добавил Белый дом.

Вместе с тем советник по безопасности президента США Майк Уолтц заявил в эфире CNN, что США нужен украинский лидер, с которым можно будет взаимодействовать и который сможет договориться о завершении войны.

Напомним, что 28 февраля во время встречи в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошла перепалка.