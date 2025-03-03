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Макрон собирается разместить ядерное оружие в Европе

18:44 1035

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории европейских союзников. Об этом сам Макрон заявил изданию Le Figaro.

По словам французского лидера, он готов углублять сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

Как заявил Макрон, Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров в координации с их вооруженными силами, чтобы заменить Соединенные Штаты, чье ядерное оружие размещено в Европе.

«Те, кто хочет углубить диалог с нами, при необходимости примут участие в учениях по сдерживанию. Этот обмен будет способствовать развитию настоящей стратегической культуры среди европейцев», — заявил Макрон.

По его словам, ядерная доктрина Франции не изменится.

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