Макрон собирается разместить ядерное оружие в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории европейских союзников. Об этом сам Макрон заявил изданию Le Figaro.

По словам французского лидера, он готов углублять сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

Как заявил Макрон, Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров в координации с их вооруженными силами, чтобы заменить Соединенные Штаты, чье ядерное оружие размещено в Европе.

«Те, кто хочет углубить диалог с нами, при необходимости примут участие в учениях по сдерживанию. Этот обмен будет способствовать развитию настоящей стратегической культуры среди европейцев», — заявил Макрон.

По его словам, ядерная доктрина Франции не изменится.