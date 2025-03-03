Зеленский нашел способ, как остановить Путина

Запад может остановить российского президента Владимира Путина и для этого, в частности, он должен не снимать санкции с России, а, наоборот, максимально их усилить, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в Лондоне.

По его словам, экономика России в очень сложной ситуации, и она будет ухудшаться.

«Снизить цену на нефть и энергоносители - это одна история. Теневой флот, банковская система - это также не все. Обрезать все отношения, где Путин обходит санкции. Взять на борт те страны, которые помогают в обходе санкций. Не потому, что они друзья с россиянами. А потому, что они зарабатывают на этом деньги. Предложить этим странам альтернативу - они есть. Россияне дают дешевый газ? Дайте такой же. Обрежьте все, дайте тотальные санкции», — сказал он.

Зеленский добавил, что это приведет к ускорению падения российской экономики.

«Вот наш план. Вот эти санкции сейчас работают. А вот письмо санкций, которые мы введем завтра, если не остановитесь. Кроме этих санкций, вот пакет оружия, который мы передадим Украине. Мы дадим им оружие, которым она уничтожит всю российскую энергетику и военные заводы. И у России кроме экономики будет падать способность производить оружие, ракеты и так далее», — отметил президент Украины.

Зеленский также призвал Запад уделить больше внимания к компаниям и странам, которые передают Москве современные технологии.