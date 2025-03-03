Чингиза Мехтиева требуют надолго упрятать за решетку

Продолжается судебный процесс по делу Чингиза Мехтиева, который обвиняется в хищении около 400 тысяч манатов государственных средств, выделенных на проведение гонок «Формула-1». В период с 2015 по 2020 год он занимал должность руководителя отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations.

Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса адвокаты Мехтиева подали ходатайство о возобновлении судебного следствия. И напомнили, что ранее было подано другое ходатайство – о допросе Арифа Рагимзаде, который в тот период был руководителем операционной компании Baku City Circuit Operations.

«Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения, указав, что оно будет рассмотрено после допроса основных свидетелей. Мы просим возобновить судебное следствие. Все наши ходатайства остались без удовлетворения», — сказал адвокат.

Государственный обвинитель Орхан Самедов заявил, что никакой необходимости в возобновлении судебного следствия не имеется. Суд, проведя совещание на месте, отклонил ходатайство.

Затем выступил государственный обвинитель, заявив, что доказательства, представленные в обвинительном акте, полностью подтверждены в суде. И попросил суд приговорить обвиняемого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении общего режима, конфисковать имущество на сумму 1 миллион манатов, на которое был наложен арест, и заключить обвиняемого под стражу в зале суда.

Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета, компаниям, открытым на имя его родственников.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната госсредств. Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов. Сам обвиняемый все отрицает. Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.