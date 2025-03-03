У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть»
Украинский лидер Владимир Зеленский «спровоцировал конфликт» с США, пытаясь пересмотреть согласованную сделку по редкоземельным металлам. Об этом заявил советник главы США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – приводит его слова агентство РИА Новости.
При этом Уолтц указал на готовность Вашингтона вновь работать с Украиной по сделке по добыче украинских полезных ископаемых.
«Мы планировали выступить [в Конгрессе], чтобы объявить об этой сделке по минералам. Если бы она была подписана в пятницу, мы бы рассказали о том, что она станет очень позитивным шагом для всех сторон, и, что важно, для американских налогоплательщиков, которые отдали так много своих с трудом заработанных денег, чтобы Украина могла защитить себя. Таков был план. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 48 часов, но мы, безусловно, хотим двигаться вперед в позитивном ключе», - сказал Уолтц.
*** 18:58
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет обсуждать свой конфликт с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
По его словам, сам формат того, что случилось, не принесет что-то позитивное и дополнительное Украине и США как партнерам.
«Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Не хотел бы говорить о том, почему это произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения», - заявил Зеленский.
Президент Украины выразил уверенность, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи.
«Если мы все будем более конструктивными, то я думаю, нас ждет результат, положительный результат - приближение мира в Украине», - отметил он.
Напомним, что 28 февраля во время встречи в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошла перепалка.