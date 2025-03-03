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У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть»

ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 1483

Украинский лидер Владимир Зеленский «спровоцировал конфликт» с США, пытаясь пересмотреть согласованную сделку по редкоземельным металлам. Об этом заявил советник главы США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – приводит его слова агентство РИА Новости.

При этом Уолтц указал на готовность Вашингтона вновь работать с Украиной по сделке по добыче украинских полезных ископаемых.

«Мы планировали выступить [в Конгрессе], чтобы объявить об этой сделке по минералам. Если бы она была подписана в пятницу, мы бы рассказали о том, что она станет очень позитивным шагом для всех сторон, и, что важно, для американских налогоплательщиков, которые отдали так много своих с трудом заработанных денег, чтобы Украина могла защитить себя. Таков был план. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 48 часов, но мы, безусловно, хотим двигаться вперед в позитивном ключе», - сказал Уолтц.

*** 18:58

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет обсуждать свой конфликт с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

По его словам, сам формат того, что случилось, не принесет что-то позитивное и дополнительное Украине и США как партнерам.

«Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Не хотел бы говорить о том, почему это произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения», - заявил Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи.

«Если мы все будем более конструктивными, то я думаю, нас ждет результат, положительный результат - приближение мира в Украине», - отметил он.

Напомним, что 28 февраля во время встречи в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошла перепалка.

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