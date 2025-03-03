У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть»

Украинский лидер Владимир Зеленский «спровоцировал конфликт» с США, пытаясь пересмотреть согласованную сделку по редкоземельным металлам. Об этом заявил советник главы США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – приводит его слова агентство РИА Новости.

При этом Уолтц указал на готовность Вашингтона вновь работать с Украиной по сделке по добыче украинских полезных ископаемых.

«Мы планировали выступить [в Конгрессе], чтобы объявить об этой сделке по минералам. Если бы она была подписана в пятницу, мы бы рассказали о том, что она станет очень позитивным шагом для всех сторон, и, что важно, для американских налогоплательщиков, которые отдали так много своих с трудом заработанных денег, чтобы Украина могла защитить себя. Таков был план. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 48 часов, но мы, безусловно, хотим двигаться вперед в позитивном ключе», - сказал Уолтц.