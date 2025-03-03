Турция о провокациях «некоторых государств»

Вопросы каких-либо договоренностей или преследований в связи с призывом находящегося в заключении лидера террористической организации РКК Абдуллы Оджалана к своим сторонникам не обсуждаются, заявил на пресс-конференции представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Он подчеркнул, что Турция не хочет присутствия террористической угрозы в Сирии и Ираке.

«Наши принципы ясны и однозначны – это разоружение и ликвидация террористических организаций. Наша главная цель – не допустить, чтобы PKK, PYD и YPG дестабилизировали регион», — заявил Челик.

По его словам, Анкара внимательно следит за ситуацией. «Мы должны быть внимательны. Будут приняты меры для предотвращения провокационных действий некоторых государств, направленных на поддержку терроризма в регионе», – добавил он.