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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

В Лондоне заговорили «о нескольких вариантах» по Украине

19:34 258

На столе переговоров есть несколько предложений относительно возможного прекращения огня в Украине, заявил спикер британского премьера Кира Стармера. Его слова цитирует Reuters.

Это заявление прозвучало после того, как французский президент Эммануэль Макрон высказал идею относительно начального «частичного» прекращения боевых действий между Россией и Украиной - в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

«Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не хочу прибегать к комментариям относительно этих вариантов», — сказал представитель Стармера.

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил по его итогам саммита в Лондоне, что было договорено разработать мирный план по Украине и представить его Соединенным Штатам.

Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.

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