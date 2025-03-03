В Лондоне заговорили «о нескольких вариантах» по Украине

На столе переговоров есть несколько предложений относительно возможного прекращения огня в Украине, заявил спикер британского премьера Кира Стармера. Его слова цитирует Reuters.

Это заявление прозвучало после того, как французский президент Эммануэль Макрон высказал идею относительно начального «частичного» прекращения боевых действий между Россией и Украиной - в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

«Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не хочу прибегать к комментариям относительно этих вариантов», — сказал представитель Стармера.

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил по его итогам саммита в Лондоне, что было договорено разработать мирный план по Украине и представить его Соединенным Штатам.

Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.