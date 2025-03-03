В Турции массовые аресты из-за смертельного алкоголя

В Турции арестованы 52 подозреваемых по делу отравления контрафактным алкоголем со смертельным исходом. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Он подчеркнул, что в рамках расследования случаев смерти от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре были арестованы в общей сложности 52 подозреваемых.

Отметим, что с января в Турции более 150 человек погибли от отравления контрафактным алкоголем.