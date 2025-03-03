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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Трампу и Зеленскому посоветовали сходить в сауну

19:52 1363

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме должны поступить как финны: успокоиться, сходить в сауну и потом снова пойти на переговоры. Такой совет политикам дал президент Финляндии Александер Стубб в интервью Bloomberg TV.

По словам финского лидера, в некоторых ситуациях публичная дипломатия не работает, и в такой ситуации нужно поступать как финн.

«Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — посоветовал Стубб.

Он выразил мнение, что Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров по украинскому урегулированию и подписать соглашение по редкоземельным металлам. Такое соглашение, считает президент Финляндии, может стать шагом к мирным переговорам и прекращению огня.

28 февраля во время встречи в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошла перепалка, после чего президент Украины покинул Белый дом.

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