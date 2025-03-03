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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Турция о стратегическом расхождении между США и Европой

19:55 1561

Между подходами Вашингтона и Брюсселя к вопросу прекращения войны России и Украины существуют «не тактические, а стратегические расхождения». Об этом заявил журналистам официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

«На текущем этапе мы достигли такой точки, когда между желаемым администрацией США способом закончить войну России и Украины и подходами ЕС к гарантиям безопасности для Украины и продолжению борьбы с Россией наметились уже не тактические, а стратегические различия» - сказал Челик.

По его словам, «внешнеполитическая дискуссия вокруг войны РФ и Украины является важным вопросом актуальной международной повестки».

«Эта тема началась на уровне США и ЕС, теперь она распространилась на НАТО. Она стала включать в себя и потенциально конфликтные аспекты. Это показывает, что на сегодняшний день у нас возникла новая ситуация. Порядок, установленный после Второй мировой войны, трещит по швам уже 3-5 последних лет. Он закончился. Мы видим неэффективность институтов, ответственных за функционирование этого международного порядка», - сказал Челик.

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