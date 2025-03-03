Главе МИД Японии запретили въезд в Россию

Москва закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства Такэси Ивая, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

В информации утверждается, что мера введена в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.

В санкционный список России также попали действующий и бывший послы Японии в Украине Масаси Накагомэ и Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара и глава офиса JICA в Украине Хидэки Мацунага.

10 января Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц из России и трех банков. Также японский Кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступили в силу 23 января.