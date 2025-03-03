Британия обещает Украине войска и самолеты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что его страна выступает за отправку своих военных на территорию Украины, а также готова направить самолеты, чтобы закрыть небо.

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов…», — сказал Стармер, выступая в Палате общин британского парламента.

Наряду с декларацией готовности прислать военных глава британского правительства пообещал, что Европа продолжит вооружать Украину после установления мира.

В то же время, по словам Стармера, чтобы миссия увенчалась успехом, нужна сильная поддержка со стороны США.

Говоря об использовании замороженных активов России для вооружения и восстановления Украины, премьер назвал данный вопрос «очень сложным», но отметил, что Лондон продолжит работать над поиском легального механизма.

«Что касается замороженных активов - это очень сложный вопрос, не прямолинейный. Мы должны сделать дополнительную работу, и я ее делаю, чтобы посмотреть, какие другие возможности есть, вместе с другими странами. Не буду делать вид, что это просто», - сказал Стармер.