Будущий канцлер Германии обвинил США

Потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что спор во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом был намеренно спровоцирован американской стороной, сообщает Bild.

«По моему мнению, на этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а, очевидно, спровоцированная эскалация. Я был несколько удивлен тоном разговора — он не принес никакой пользы», — сказал Мерц.

По словам будущего канцлера Германии, такая риторика вписывается в общую линию поведения новой администрации США в последние месяцы.

«В том, что мы сейчас наблюдали в Вашингтоне, есть определенная преемственность в череде событий последних нескольких недель, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности», — добавил он.