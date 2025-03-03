В России хотят ввести смертную казнь для украинцев

На вопрос, можно ли снять соответствующий мораторий «хотя бы» в оккупированных регионах Украины и там, где введен режим контртеррористической операции (Курская, Белгородская и Брянская области), глава СК ответил, что «в этом есть резон».

«Логика применения смертной казни на указанных вами территориях… построена, исходя из высокой общественной опасности преступлений», совершаемых там: «это теракты, диверсии, применение запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, убийства, разбои и ряд других», согласился Бастрыкин.

При этом он напомнил, что действующая редакция Уголовного кодекса распространяется на всю страну и предусматривает смертную казнь только за убийство при отягчающих обстоятельствах. «Поэтому для применения этой меры наказания лишь в определенных рамках требуется тщательный анализ и обсуждение», — резюмировал Бастрыкин.

Данное вызвало положительные отклики в z-сообществе. Так, блогер Борис Рожин написал, что в условиях войны смертную казнь «вполне можно» вернуть, как минимум до завершения боевых действий. Применять ее он предложил «к террористам и пособникам врага, действия которых привели к гибели людей и крупному материальному ущербу для государства».

Формально смертная казнь в России не отменена: бессрочный мораторий на нее действует с 1997 года. Это было одним из основных условий вступления в Совет Европы. Россия вышла из организации после вторжения в Украину — в марте 2022 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что власти могут вернуть смертную казнь в «военное время» или в случае, если в стране будет «зашкаливать» опасность тягчайших преступлений, прежде всего убийств.

Бастрыкин последовательно выступает за применение высшей меры наказания в России. По его мнению, менять Конституцию и проводить референдум для этого не нужно — достаточно будет указа президента Владимира Путина.

Летом 2024 года глава СК аргументировал необходимость снятия моратория на смертную казнь экономическими соображениями, отмечая, что государство тратит слишком много денег на содержание заключенных. Также Бастрыкин говорил, что «будет очень гуманно», если «расстрел» начнут применять в отношении серийных маньяков или террористов.