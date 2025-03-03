Президент Польши: «Зеленский немного перегнул»

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе лишнее, вступив в перепалку с Дональдом Трампом в Белом доме, заявил польский президент Дуда в интервью газете Super Express.

«Принимая во внимание время, место и ситуацию, - да, я считаю, что немножко [перегнул]», - ответил президент Польши на соответствующий вопрос журналиста издания. «Ни один европейский лидер, даже если у него есть чувство величия своей страны, до тех пор не позволял себе чего-то подобного в отношении президента США. Для американской аудитории, американского налогоплательщика такое поведение могло быть шокирующим», - добавил Дуда.

Кроме того, Дуда в очередной раз призвал Зеленского вернуться к переговорам с Трампом.

«Зеленский должен вернуться за стол переговоров и разговаривать спокойно, поскольку Дональд Трамп - прагматик, и с ним можно вести переговоры», - сказал глава польского государства.