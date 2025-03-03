USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Президент Польши: «Зеленский немного перегнул»

21:37 1566

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе лишнее, вступив в перепалку с Дональдом Трампом в Белом доме, заявил польский президент Дуда в интервью газете Super Express.

«Принимая во внимание время, место и ситуацию, - да, я считаю, что немножко [перегнул]», - ответил президент Польши на соответствующий вопрос журналиста издания. «Ни один европейский лидер, даже если у него есть чувство величия своей страны, до тех пор не позволял себе чего-то подобного в отношении президента США. Для американской аудитории, американского налогоплательщика такое поведение могло быть шокирующим», - добавил Дуда.

Кроме того, Дуда в очередной раз призвал Зеленского вернуться к переговорам с Трампом.

«Зеленский должен вернуться за стол переговоров и разговаривать спокойно, поскольку Дональд Трамп - прагматик, и с ним можно вести переговоры», - сказал глава польского государства.

США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
22:16 1412
Израиль атаковал город, где находится российская база
Израиль атаковал город, где находится российская база
22:03 1364
Трамп бросает Украину на растерзание
Трамп бросает Украину на растерзание обновлено 21:03
21:03 9060
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
13:18 5505
Белый дом говорит о Зеленском, как Кремль
Белый дом говорит о Зеленском, как Кремль
18:31 4025
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия; все еще актуально
12:18 3605
У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть»
У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть» ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 3943
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом»
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом» наши беседы
15:51 3972
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема; все еще актуально
03:32 8780
Чингиза Мехтиева требуют надолго упрятать за решетку
Чингиза Мехтиева требуют надолго упрятать за решетку
18:46 3341
Макрон собирается разместить ядерное оружие в Европе
Макрон собирается разместить ядерное оружие в Европе
18:44 2357

ЭТО ВАЖНО

США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
22:16 1412
Израиль атаковал город, где находится российская база
Израиль атаковал город, где находится российская база
22:03 1364
Трамп бросает Украину на растерзание
Трамп бросает Украину на растерзание обновлено 21:03
21:03 9060
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
13:18 5505
Белый дом говорит о Зеленском, как Кремль
Белый дом говорит о Зеленском, как Кремль
18:31 4025
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия; все еще актуально
12:18 3605
У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть»
У Трампа заявили: «Зеленский спровоцировал конфликт, но шанс есть» ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 3943
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом»
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом» наши беседы
15:51 3972
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема; все еще актуально
03:32 8780
Чингиза Мехтиева требуют надолго упрятать за решетку
Чингиза Мехтиева требуют надолго упрятать за решетку
18:46 3341
Макрон собирается разместить ядерное оружие в Европе
Макрон собирается разместить ядерное оружие в Европе
18:44 2357
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться