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В Баку уволили скандального директора школы

21:38 1913

Проведено расследование в связи с поведением директора школы № 231 города Баку по отношению к учителям и распространенной аудиозаписью, говорится в информации Госагентства по дошкольному и общему образованию.

По результатам проверки директор образовательного учреждения была освобождена от должности.

В сообщении также подчеркивается, что здоровая рабочая среда в образовательных учреждениях, повышение доверия граждан, эффективности и прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами.

«Любые негативные инциденты в образовательных учреждениях недопустимы», - отмечается в информации.

Напомним, что ранее в Сети появилась аудиозапись директора школы № 231, где она оскорбила учителей, выразив недовольство подарком на день рождения. Больше всего ее возмутила стоимость подарка - 600 манатов - и она заявила, что «ей не нужны подачки».

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