Эрдоган о мире между Азербайджаном и Арменией

Турция продолжает усилия по обеспечению стабильности на Южном Кавказе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время своего выступления на ифтаре с послами.

«По мере продвижения процесса нормализации отношений с Ереваном, мы ожидаем соглашения, которое установит прочный мир между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что Турция поддерживает прочные отношения с братскими республиками Центральной Азии. По его словам, Анкара также выступает за позитивную атмосферу, которая сложилась благодаря совместным шагам с Грецией.