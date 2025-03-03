«Карабах» и «Шамахы» победили

« Карабах » в Сумгаите обыграл местную одноименную команду - 2:0. Кади Боргес на 31-й минуте, а Леандро Андраде - на 38-й забили по голу.

Теперь «Карабах» опережает занимающую 2-е место «Зиря» на 15 очков. А вот «Сумгаит» не может забить уже 11-й (!) матч подряд. Голевая засуха не могла не отразиться на турнирном положении команды Вагифа Джавадова. «Сумгаит» опустился на 8-е место, позволив опередить себя «Шамахы».

Шемахинцы играли сегодня в Баку с «Сабаилом». В матче двух команд, борющихся за выживание, победили гости - 2:0. Счет на 41-й минуте открыл серб Василие Бакич. А закрепил преимущество команды Айхана Аббасова румын Андрей Тырковяну.