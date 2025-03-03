Израиль атаковал город, где находится российская база
Израиль атаковал Тартус на западе Сирии, где расположена российская военная база, пишут израильские СМИ.
Помимо позиции, подвергшейся атаке, самолеты ВВС Израиля также атаковали два судна (корабль и катер), говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана в Москву, где тот провел ряд важных встреч.
До этого израильские СМИ писали, что, несмотря на сложные отношения с Москвой, в Израиле считают, что Россия должна сохранить свое военное присутствие в Тартусе и Хмеймим.