Эрдоган: «Поддерживаем территориальную целостность Украины, но…»

Войну в Украине невозможно решить ни без Москвы, ни без Киева, и игнорирование одной из двух сторон приведет к негативным последствиям, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, но считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины. Сейчас мы вместе наблюдаем, насколько реалистичны и верны эти подходы. Формулы, игнорирующие одну из сторон, не возымеют успеха», — рассказал глава государства.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция всегда стремилась избегать эскалации и указывала, что между сторонами возможен компромисс и начало переговоров.

Президент Турции добавил, что за три года конфликта Анкара стремилась найти решение российско-украинского кризиса, «не подливая масла в огонь».