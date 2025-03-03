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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»

22:16 1424

Мирное соглашение по Украине потребует «территориальных уступок» России в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN.

На этом фоне министр торговли США Говард Латник заявил, что президент США Дональд Трамп не настаивает на отставке украинского лидера Владимира Зеленского: «Он (Трамп) не пытается влиять на украинскую политику. Он хочет быть миротворцем».

«Зеленский сказал: «Я хочу 300 миллиардов долларов репараций от России и гарантии безопасности. Я хочу, чтобы они убрались с моей земли. Я хочу всю землю и полного освобождения наших территорий. И гарантий». Серьёзно?! Вся земля? Это просто невозможно. Он не человек, который хочет мира, а человек-проблема», – сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших шагах, включая заморозку помощи Украине, министр торговли отметил: «Он тщательно рассмотрит, что делать и как реагировать».

Латник также подчеркнул, что Трамп «будет определять, какие инструменты он может использовать в отношении России, а какие – в отношении Украины, чтобы заставить их сесть за стол переговоров».

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