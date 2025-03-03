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Состояние Папы Римского вновь ухудшилось

22:21 416

У Папы Римского Франциска, у которого развилась двусторонняя пневмония, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Как уточняется, эти эпизоды связаны со «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом». «Ему были проведены две бронхоскопии», - говорится в заявлении. 88-летний Франциск остается в сознании.

Ранее кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.

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