Состояние Папы Римского вновь ухудшилось

У Папы Римского Франциска, у которого развилась двусторонняя пневмония, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Как уточняется, эти эпизоды связаны со «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом». «Ему были проведены две бронхоскопии», - говорится в заявлении. 88-летний Франциск остается в сознании.

Ранее кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.