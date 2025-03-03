Экс-президент Польши ужаснулся обращению Трампа с Зеленским

Лех Валенса, лидер профсоюза «Солидарность», сыгравшего значительную роль в подрыве советской власти в Польше, «с ужасом и отвращением» воспринял то, как Дональд Трамп общался в пятницу с Владимиром Зеленским. В открытом письме президенту США Валенса вместе с 38 демократическими активистами – его бывшими коллегами по «Солидарности» сравнил поведение хозяина Овального кабинета и его подчиненных с действиями сотрудников спецслужб и судьями в коммунистической Польше.

«Мы считаем оскорбительными ваши ожидания относительно проявления уважения и благодарности за материальную помощь, оказываемую Соединенными Штатами Украине, которая борется с Россией. Благодарности достойны героические украинские солдаты, которые проливают кровь, защищая ценности свободного мира, – говорится в письме, которое Валенса, лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. и первый президент посткоммунистической Польши, опубликовал на своей странице в Facebook. – Украинцы уже более 11 лет гибнут на фронте во имя этих ценностей и независимости своей родины, атакованной путинской Россией. Мы не понимаем, как глава государства, которое является символом свободного мира, может этого не видеть».

«Нас ужаснуло то, что атмосфера в Овальном кабинете во время этого разговора напоминала ту, что мы хорошо помним по допросам в службе безопасности и заседаниям коммунистических судов», – так Валенса с коллегами охарактеризовали произошедшее в Белом доме. Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского, обвинив его в желании продолжать войну и неуважении к американской стороне. Вэнс стал настаивать на смягчении риторики в адрес Владимира Путина ради дипломатического урегулирования. Зеленский, который даже попытался попросить Вэнса не повышать голос, высказался против заигрывания с Путиным, напомнив, что тот всегда нарушал договоренности, и это приводило к гибели людей.

«Прокуроры и судьи, уполномоченные всесильной коммунистической политической полицией, тоже объясняли нам, что у них на руках все карты, а у нас – ни одной, – пишет Валенса, которого в советское время сначала уволили за профсоюзную деятельность, а затем после массовых забастовок и введения военного положения в декабре 1981 г. арестовали вместе с более чем 3000 активистов и почти на год отправили в центры интернирования. – Они требовали, чтобы мы прекратили свою деятельность, мотивируя это тем, что из-за нас страдают тысячи невинных людей. Они лишили нас свободы и гражданских прав, потому что мы не согласились сотрудничать с властями и не выказали им благодарности». Вместе с коллегами по демократической борьбе Валенса пишет:

«Мы шокированы тем, что вы аналогичным образом обошлись с президентом Владимиром Зеленским».

В своем послании Трампу они также призвали США соблюдать гарантии, предоставленные Вашингтоном совместно с Великобританией в Будапештском меморандуме 1994 г. (и который Путин тоже нарушил), где прямо оговорено обязательство защищать территориальную целостность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

«Эти гарантии безусловны: в них нет ни слова о том, чтобы рассматривать такую помощь как экономический обмен», – указал Валенса, имея в виду постоянные заявления Трампа о том, что Украина должна расплатиться за предоставленную ей Вашингтоном военную помощь.