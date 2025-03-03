Эрдоган берет европейскую безопасность на себя?

Турция является неотъемлемой частью Европы, и Анкара рассматривает процесс евроинтеграции как стратегический приоритет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что «Европе, в состав которой не включена Турция, как она того заслуживает, становится все труднее продолжать свое существование в качестве глобального игрока».

Эрдоган подчеркнул, что «европейская безопасность без Турции немыслима». По его словам, в Турции «ожидают, что европейские друзья Анкары осознают эту истину и будут продвигать процесс полноправного членства Турции с дальновидных позиций».

Помимо этого, турецкий лидер обратил внимание на рост «в западных государствах с миллионным мусульманским населением исламофобии и расизма на почве культуры».

«Совершенно неприемлемо, чтобы отвратительные нападки на нашу священную книгу [Коран] оправдывались свободой самовыражения. Мы продолжим борьбу с исламофобией. Мы ожидаем от вас большей солидарности и более искренней поддержки», — указал он во время выступления в Анкаре перед послами по случаю ифтара - ужина-разговения в священный для мусульман месяц поста Рамадан.