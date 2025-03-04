USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Данные о прививках детей теперь доступны в mygov

10:00 431

Цифровая правительственная платформа mygov продолжает внедрять новые возможности, обеспечивая гражданам удобный доступ к своим данным и документам. Теперь пользователи mygov смогут получать информацию о прививках своих детей в цифровом формате.

Для этого родителям необходимо войти в раздел «Мои медицинские данные» на платформе и перейти в подраздел «Прививки моих детей». Здесь можно ознакомиться с актуальной информацией, а также скачать данные в формате PDF, передать их другим учреждениям с помощью QR-кода или номера документа. Доступ к информации о прививках возможен только в том случае, если у ребенка есть удостоверение личности. Если у ребенка нет удостоверения, данные отображаться не будут.

Кроме того, граждане могут получить доступ и к собственным данным о прививках в разделе «Мои медицинские данные».

Интеграция этих данных в платформу mygov реализована в рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Напомним, что платформа mygov предоставляет гражданам доступ к более чем 45 цифровым документам и данным, упрощая взаимодействие с государственными услугами, делая их более удобными и оперативными.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

Следите за последними новостями и обновлениями приложения в социальных сетях:

Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
11:42 470
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2025, 23:25 7994
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний новость дополнена 11:27
11:27 940
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
11:23 603
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 5735
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть; все еще актуально
3 мартa 2025, 21:36 4630
У Трампа назвали условие для Зеленского
У Трампа назвали условие для Зеленского
10:34 1788
Трамп оставил и Армению без денег
Трамп оставил и Армению без денег наш комментарий
02:37 8419
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана наш комментарий
03:00 3308
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 7284
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 7059

ЭТО ВАЖНО

Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
11:42 470
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2025, 23:25 7994
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний новость дополнена 11:27
11:27 940
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
11:23 603
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 5735
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть; все еще актуально
3 мартa 2025, 21:36 4630
У Трампа назвали условие для Зеленского
У Трампа назвали условие для Зеленского
10:34 1788
Трамп оставил и Армению без денег
Трамп оставил и Армению без денег наш комментарий
02:37 8419
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана наш комментарий
03:00 3308
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 7284
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 7059
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться