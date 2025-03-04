Данные о прививках детей теперь доступны в mygov

Цифровая правительственная платформа mygov продолжает внедрять новые возможности, обеспечивая гражданам удобный доступ к своим данным и документам. Теперь пользователи mygov смогут получать информацию о прививках своих детей в цифровом формате.

Для этого родителям необходимо войти в раздел «Мои медицинские данные» на платформе и перейти в подраздел «Прививки моих детей». Здесь можно ознакомиться с актуальной информацией, а также скачать данные в формате PDF, передать их другим учреждениям с помощью QR-кода или номера документа. Доступ к информации о прививках возможен только в том случае, если у ребенка есть удостоверение личности. Если у ребенка нет удостоверения, данные отображаться не будут.

Кроме того, граждане могут получить доступ и к собственным данным о прививках в разделе «Мои медицинские данные».

Интеграция этих данных в платформу mygov реализована в рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Напомним, что платформа mygov предоставляет гражданам доступ к более чем 45 цифровым документам и данным, упрощая взаимодействие с государственными услугами, делая их более удобными и оперативными.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

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