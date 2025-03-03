Кулеба рассказал, как «вырвать карты» из рук Трампа

Европа может сделать два шага, чтобы чтобы «вырвать карты» из рук президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву, заявил в статье для The New York Times (NYT) бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Влияние Трампа на Украину основано на оружии и деньгах. Европа могла бы вырвать эти карты двумя шагами: предложить альтернативное соглашение по ресурсам Украины и конфисковать замороженные активы России, чтобы использовать их для финансирования производства и закупки оружия», — считает он.

Кулеба подчеркнул, что в Европе, в отличие от администрации Трампа, понимают, что Украина хочет мира, но не желает «быть уничтоженной» его условиями. По его мнению, президент Владимир Путин одержим идеей захватить всю Украину, и дело не в том, что она собирается вступить в НАТО — он напомнил, что в альянс вошли еще два соседа России, Финляндия и Норвегия, и Путин не воспринял это столь враждебно.

Политик также отметил, что Трамп оказался в «ловушке собственных амбиций», и потому позиция президента Владимира Зеленского, требующего гарантий безопасности для Украины, в итоге привела к их размолвке 28 февраля. Ссора президентов сорвала подписание ресурсной сделки между государствами.