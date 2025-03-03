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Французский истребитель в небе над Украиной

ВИДЕО
3 мартa 2025, 23:19 1617

Поставленный Францией истребитель Mirage 2000-5F замечен в небе над Украиной.

В феврале глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсетях, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены в Украину. По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

Самолеты, которые получила Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

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