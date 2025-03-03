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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Зеленский ответил Трампу

3 мартa 2025, 23:24 2214

Украине нужен мир как можно скорее, заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети X.

«Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям», — написал он.

Украинский лидер добавил, что хочет видеть от западных партнеров гарантии безопасности. «Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США. Мир нужен как можно скорее», — резюмировал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко».

«Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть!» — заявил Трамп.

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