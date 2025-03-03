Американцы могут за Зеленского и башку оторвать

Журналист Брайан Гленн, задавший в Овальном кабинете издевательский вопрос Зеленскому относительно его одежды, жалуется, что возле его дома в Техасе пришлось выставить полицейскую охрану: число американцев, желающих объяснить парню, как он неправ, чрезвычайно велико, и он опасается за свою жизнь: «Я получил тысячи угроз своей жизни». Гленн работает в Real America's Voice – шоу ультраправых союзников Дональда Трампа. Его иногда называют любимым репортером 45/47 президента, на его счету множество интервью с ним и репортажей с мероприятий сторонников MAGA с участием лидера. Кроме того, Брайан Гленн с 2022 года встречается с Марджори Тейлор Грин, республиканкой из нижней палаты Конгресса, которая известна своей ярко антиукраинской позицией, оправдывающей вторжение Путина в Украину. Она с восторгом прокомментировала выходку своего бойфренда: «Я так горжусь Гленном, что Зеленскому указали, насколько он не уважает Америку, что не может даже надеть костюм в Овальный кабинет, когда он идет умолять нашего президента о деньгах!»

Если еще идут какие-то споры, насколько специально Зеленского пытались спровоцировать на скандал Трамп и Джей Ди Вэнс, то в случае с «подвигом» Гленна двух мнений быть не может: вопрос был подготовлен заранее и прозвучал с известной целью. А вице-президент США широко улыбался, когда его задавали. Реакция на скандал, как известно, была бурной, и вот, оказывается, даже в Техасе, оплоте республиканцев, небезопасно находиться любимцу Трампа, который сделал гадость Зеленскому. Слишком многие в Соединенных Штатах считают украинского президента настоящим героем, который кинул вызов превосходящей темной силе и выстоял. И выстоял, что немаловажно, в том числе с американской помощью: такова традиция, вшитая в сознание граждан США - быть на стороне хороших парней. Превратить Зеленского, воюющего с Путиным, в плохого - затея гиблая. Сейчас все ждут результатов опросов, чтобы понять, как поведение Трампа и его вице-президента было встречено избирателями. Но исследование общественного мнения CBS News/YouGov, проведенное до исторической встречи в Белом доме, показало, что американцы не видят в Дональде Трампе сторонника Украины. Наоборот.