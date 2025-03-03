Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов
Президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо продемонстрировать в большей степени», что он ценит поддержку, которую Украине оказывают США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Если кто-то не хочет заключать соглашение о полезных ископаемых, то он не останется надолго. Сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва», - сказал Трамп, имея в виду Зеленского.
По его словам, «прекратить войну в Украине можно быстро, но некоторые выступают против мира»: «США хотят скорейшего завершения боев в Украине, а не затягивания конфликта еще на годы. Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия в Украине будут идти еще годы».
Трамп добавил, что еще не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине.
«Россия и народ Украины хотят мирного урегулирования», - сказал он.
В то же время The Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа приостановила финансирование новых поставок оружия в Украину и рассматривает возможность остановки поставок из имеющихся запасов США.
Трамп не стал отрицать, что может снять санкции с России. «Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт», - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
На этом фоне Reuters пишет, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину представить перечень санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с Россией по Украине. Санкционные органы в настоящее время готовят предложение об отмене санкций против отдельных организаций и частных лиц, включая некоторых российских олигархов.
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Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России, администрация рассматривает планы ослабления рестрикций, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Источники издания отмечают, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине.
«Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений», — сообщили собеседники Reuters.
По данным агентства, в настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.