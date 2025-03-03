Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо продемонстрировать в большей степени», что он ценит поддержку, которую Украине оказывают США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если кто-то не хочет заключать соглашение о полезных ископаемых, то он не останется надолго. Сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва», - сказал Трамп, имея в виду Зеленского.

По его словам, «прекратить войну в Украине можно быстро, но некоторые выступают против мира»: «США хотят скорейшего завершения боев в Украине, а не затягивания конфликта еще на годы. Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия в Украине будут идти еще годы».

Трамп добавил, что еще не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине.

«Россия и народ Украины хотят мирного урегулирования», - сказал он.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа приостановила финансирование новых поставок оружия в Украину и рассматривает возможность остановки поставок из имеющихся запасов США.

Трамп не стал отрицать, что может снять санкции с России. «Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт», - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

На этом фоне Reuters пишет, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину представить перечень санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с Россией по Украине. Санкционные органы в настоящее время готовят предложение об отмене санкций против отдельных организаций и частных лиц, включая некоторых российских олигархов.