USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов

обновлено 00:13
00:13 2297

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо продемонстрировать в большей степени», что он ценит поддержку, которую Украине оказывают США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если кто-то не хочет заключать соглашение о полезных ископаемых, то он не останется надолго. Сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва», - сказал Трамп, имея в виду Зеленского.

По его словам, «прекратить войну в Украине можно быстро, но некоторые выступают против мира»: «США хотят скорейшего завершения боев в Украине, а не затягивания конфликта еще на годы. Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия в Украине будут идти еще годы».

Трамп добавил, что еще не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине.

«Россия и народ Украины хотят мирного урегулирования», - сказал он.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа приостановила финансирование новых поставок оружия в Украину и рассматривает возможность остановки поставок из имеющихся запасов США.

Трамп не стал отрицать, что может снять санкции с России. «Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт», - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

На этом фоне Reuters пишет, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину представить перечень санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с Россией по Украине. Санкционные органы в настоящее время готовят предложение об отмене санкций против отдельных организаций и частных лиц, включая некоторых российских олигархов.

*** 23:33

Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России, администрация рассматривает планы ослабления рестрикций, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источники издания отмечают, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

«Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений», — сообщили собеседники Reuters.

По данным агентства, в настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Трамп обиделся: «Я ничего не принес России, кроме горя»
Трамп обиделся: «Я ничего не принес России, кроме горя»
01:02 99
Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов
Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов обновлено 00:13
00:13 2298
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема
3 мартa 2025, 23:25 2627
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом»
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом» наши беседы
3 мартa 2025, 15:51 4301
Загорелся российский нефтепровод
Загорелся российский нефтепровод ВИДЕО
3 мартa 2025, 23:42 1624
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть
3 мартa 2025, 21:36 2939
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 5749
США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
3 мартa 2025, 22:16 2394
Израиль атаковал город, где находится российская база
Израиль атаковал город, где находится российская база
3 мартa 2025, 22:03 2108
Трамп бросает Украину на растерзание
Трамп бросает Украину на растерзание обновлено 21:03
3 мартa 2025, 21:03 10186
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 5765

ЭТО ВАЖНО

Трамп обиделся: «Я ничего не принес России, кроме горя»
Трамп обиделся: «Я ничего не принес России, кроме горя»
01:02 99
Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов
Трамп угрожает Зеленскому и снимает санкции с русских олигархов обновлено 00:13
00:13 2298
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема
3 мартa 2025, 23:25 2627
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом»
Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом» наши беседы
3 мартa 2025, 15:51 4301
Загорелся российский нефтепровод
Загорелся российский нефтепровод ВИДЕО
3 мартa 2025, 23:42 1624
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть
3 мартa 2025, 21:36 2939
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 5749
США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
США: «Зеленский хочет всего. Он человек-проблема»
3 мартa 2025, 22:16 2394
Израиль атаковал город, где находится российская база
Израиль атаковал город, где находится российская база
3 мартa 2025, 22:03 2108
Трамп бросает Украину на растерзание
Трамп бросает Украину на растерзание обновлено 21:03
3 мартa 2025, 21:03 10186
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 5765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться