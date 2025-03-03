Загорелся российский нефтепровод
3 мартa 2025, 23:42 1625
Возгорание на нефтепроводе из-за атаки БПЛА произошло в Ростовской области.
«В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован», - сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
March 3, 2025
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