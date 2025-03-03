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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам отменила визит в Ашхабад. А как насчет Баку?

Эльяс Шафиев, собкор
3 мартa 2025, 23:48 1606

Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Туркменистан отменен. По данным источников в ее офисе, поездка, запланированная на 4 марта, не состоится по непредвиденным личным причинам. Официальных заявлений об отмене визита пока не поступало.

В Ашхабаде Кая Каллас, занимающая также пост вице-президента Европейской комиссии, планировала принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС и стран Центральной Азии. Кроме того, в ее программе значились переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщалось в пресс-релизе ее офиса от 28 февраля. Однако утром 3 марта этот документ был удален с сайта внешнеполитического ведомства ЕС.

Каллас отменила визит в Ашхабад

В офисе Каллас заявили, что визит может состояться до конца марта.

На встрече министров в Ашхабаде планировалось обсудить вопросы сотрудничества в сфере безопасности, включая влияние войны России с Украиной на республики Центральной Азии. Также в повестке значилась подготовка к предстоящему саммиту ЕС – Центральная Азия, запланированному на 3–4 апреля в Ташкенте.

Повлияет ли отмена визита Каллас в Ашхабад на саммит в Ташкенте, пока неизвестно.

На мероприятии в Узбекистане ожидается присутствие президента Европейского совета Антониу Кошты и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как уже сообщалось, саммит пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и соберет лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Основное внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества в области безопасности.

А как же Баку?

Следует отметить, что, согласно сообщениям СМИ, в конце января Кая Каллас также планировала посетить Баку. По данным источников, азербайджанской стороне была направлена официальная нота с информацией о намерении верховного представителя ЕС посетить Азербайджан.

Однако в МИД Азербайджана эту информацию не подтвердили и не опровергли. В то же время армянские СМИ в те же дни сообщали, что Каллас вскоре посетит Ереван, однако точные сроки этого визита до сих пор неизвестны.

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