Верховный представитель ЕС по иностранным делам отменила визит в Ашхабад. А как насчет Баку?

Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Туркменистан отменен. По данным источников в ее офисе, поездка, запланированная на 4 марта, не состоится по непредвиденным личным причинам. Официальных заявлений об отмене визита пока не поступало. В Ашхабаде Кая Каллас, занимающая также пост вице-президента Европейской комиссии, планировала принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС и стран Центральной Азии. Кроме того, в ее программе значились переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщалось в пресс-релизе ее офиса от 28 февраля. Однако утром 3 марта этот документ был удален с сайта внешнеполитического ведомства ЕС.

В офисе Каллас заявили, что визит может состояться до конца марта. На встрече министров в Ашхабаде планировалось обсудить вопросы сотрудничества в сфере безопасности, включая влияние войны России с Украиной на республики Центральной Азии. Также в повестке значилась подготовка к предстоящему саммиту ЕС – Центральная Азия, запланированному на 3–4 апреля в Ташкенте. Повлияет ли отмена визита Каллас в Ашхабад на саммит в Ташкенте, пока неизвестно. На мероприятии в Узбекистане ожидается присутствие президента Европейского совета Антониу Кошты и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как уже сообщалось, саммит пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и соберет лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Основное внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества в области безопасности.