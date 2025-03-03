Трамп: «Европа потратила больше денег на Россию, чем на Украину»

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины. Об этом он написал в соцсетях.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины», - написал он.

Кроме того, Трамп призвал американских фермеров начать производить много сельскохозяйственной продукции для продажи внутри США, поскольку пошлины на внешнюю продукцию вступят в силу 2 апреля.

С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. При этом стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа направила на помощь Киеву 138 миллиардов долларов.