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Трамп: «Европа потратила больше денег на Россию, чем на Украину»

3 мартa 2025, 23:50 1136

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины. Об этом он написал в соцсетях.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины», - написал он.

Кроме того, Трамп призвал американских фермеров начать производить много сельскохозяйственной продукции для продажи внутри США, поскольку пошлины на внешнюю продукцию вступят в силу 2 апреля.

С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. При этом стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа направила на помощь Киеву 138 миллиардов долларов.

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