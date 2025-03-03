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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

В России составили списки противников войны

00:34 519

У российских силовых структур появилась база данных граждан, активно выступающих против войны в Украине. Как сообщает «Idel.Реалии», существование базы было подтверждено сотрудниками Центра «Э» в Татарстане в ходе судебного процесса по делу 62-летнего жителя Зеленодольска Андрея Богданова, осужденного за повторную «дискредитацию» армии и попытку поджога военкомата.

Верховный суд Татарстана в феврале утвердил приговор Богданову, ранее получившему четыре с половиной года колонии. Подсудимый отрицал свою причастность, но суд признал его вину доказанной, в том числе на основании показаний сотрудников Центра «Э». По их словам, в ходе расследования была проверена база данных лиц, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину выходили на пикеты или публиковали антивоенные материалы в интернете.

«Была проверена база лиц, которые после начала СВО выходили с пикетами, размещали в сети Интернет различные публикации против СВО; в этой базе был и Богданов А. Н.», — приводятся показания силовиков.

Адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Первый отдел», предположил, что силовые структуры действительно ведут учет антивоенных активистов. «Такие базы существуют, но я никогда не видел их прямых выписок. Их следы можно обнаружить в системе «Розыск-магистраль», когда человека ставят на контроль по экстремизму или при профилактических обходах перед митингами с выдачей предупреждений», — пояснил он.

Уголовное преследование Богданова началось в сентябре 2022 года по статье о повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ). Следствие утверждало, что он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону здания Зеленодольского военного комиссариата, но жидкость не воспламенилась. Позднее против него возбудили еще одно уголовное дело — за повторную «дискредитацию» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за публикаций в «Одноклассниках», в которых он критиковал Владимира Путина и упоминал события в Буче.

В феврале 2023 года суд изменил меру пресечения, отпустив Богданова из СИЗО под запрет определенных действий. В этот период он находился в больнице из-за осложнений после установки ортопедического импланта в руку. Однако судебные заседания неоднократно откладывались, а сам Богданов предпринял попытку скрыться: он, по его словам, четыре месяца прожил в лесу. Позже его задержали и вновь поместили под стражу.

В ноябре 2024 года суд признал мужчину виновным по обоим эпизодам и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. В феврале 2025 года Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений.

Между тем в России на фоне войны с Украиной вновь стало широко применяться принудительное психиатрическое лечение, напоминающее практику советского периода. По данным правозащитного центра «Мемориал», в настоящее время карательным медицинским процедурам подвергаются минимум 48 фигурантов политически мотивированных дел. Из них 46 человек находятся в психиатрических стационарах, а двое проходят амбулаторное лечение, одновременно отбывая тюремное заключение.

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