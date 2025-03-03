Трамп все-таки ввел пошлины

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая, которые являются тремя крупнейшими торговыми партнерами США. Об этом сообщает ABC News.

Трамп установил 4 марта как дату начала введения тарифов в 25% на импорт из Мексики и Канады, а также дополнительный тариф в 10% на китайские товары.

Выступая в Белом доме в понедельник днем, Трамп подтвердил, что тарифы вступят в силу на следующий день.

Это объявление привело к резкому падению крупных фондовых индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 700 пунктов, или примерно на 1,5%; индекс S&P 500 снизился почти на 2%; индекс Nasdaq, ориентированный на технологические компании, упал на 2,5%.

Дедлайн наступает примерно через месяц после того, как Трамп предоставил Мексике и Канаде отсрочку от введения таких тарифов, достигнув соглашений с двумя странами по вопросам пограничной безопасности и борьбы с наркотрафиком.