Трамп обиделся: «Я ничего не принес России, кроме горя»

Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения в пророссийской позиции, напомнил, что переданные им противотанковые комплексы Javelin помогли Украине, «когда сотни российских танков направлялись на Киев и были неостановимы».

По его мнению, президент России Владимир Путин мог бы сказать, что наличие этого вооружения у ВСУ было «не очень хорошим» для России.

«Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и [поставленные Украине] Javelin, - сказал Трамп и добавил, - а потом они обсуждают, как я близок России».