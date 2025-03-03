Верховная рада обратилась к Трампу

Верховная рада Украины обратилась к Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу. Текст обращения публикуют украинские СМИ.

«Украинский народ хочет мира больше всех остальных и верит, что личная роль Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий.

Рада приветствует инициативы Трампа в запуске переговорного процесса и подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разработки полезных ископаемых.

Украина должна остаться независимым и суверенным государством, а украинский народ — свободным и непокоренным», - говорится в обращении.