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Трамп оставил Украину без оружия

01:32 1226

Администрация Дональда Трампа прекратила финансирование закупок нового оружия для Украины и рассматривает возможность заморозки другого вида помощи – поставок оружия из американских запасов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, финансирование приобретения нового оружия было приостановлено в последние недели на фоне замораживания администрацией Трампа иностранной помощи. В то же время решение о потенциальном перекрытии главного пути поставки оружия в Украину может быть принято через несколько дней после встречи президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

В конце января администрация Трампа приказала прекратить любую иностранную помощь, в том числе военную, за исключением Израиля и Египта.

Государственный секретарь США Марко Рубио в последние недели подписал решение, чтобы освободить Украину от запрета, который Трамп наложил на иностранную помощь. Но чиновник Госдепартамента Питер Марокко не направил необходимое письмо в Пентагон, чтобы разрешить поступление помощи в Киев, говорят источники.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией, отсутствие письма привело к фактической остановке новых соглашений о поставках оружия Украине из-за системы военного финансирования США, которой руководит Государственный департамент и которая оплачивает вооружение для некоторых стран.

Украина может получить оружие от США несколькими способами, в частности через программу Foreign Military Financing, которая предоставляет кредиты и гранты странам на покупку оружия в американских оборонных компаниях, а также через Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которая позволяет Пентагону покупать оружие для Киева, но пока на это средств нет.

Президентские полномочия по сокращению вооружений, позволяющие Министерству обороны отбирать вооружение непосредственно из собственных запасов, были наиболее значимым инструментом для вооружения Украины.

В понедельник Белый дом проводит совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении поставок с использованием президентских полномочий по сокращению вооружений.

Прекращение финансирования новых продаж оружия началось еще до пятничной встречи, во время которой Украина и США должны были подписать так называемое «соглашение об ископаемых», но вместо этого отменили церемонию и запланированную пресс-конференцию.

Но встреча по вопросу прекращения текущих поставок оружия в Украину из военных запасов США была созвана после скандала в пятницу в Белом доме.

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