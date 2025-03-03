Глава Офиса Зеленского договорился с американцами

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения о недрах между правительствами Украины и США.

Заявление Фицпатрика прозвучало после переговоров по этому поводу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которые конгрессмен назвал «длительными и успешными»: «Мы на 100% возвращаем поезд обратно на рельсы».

По словам конгрессмена, есть договоренность о том, что соглашение о распределении прибыли от добычи полезных ископаемых «будет подписано в ближайшее время, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной». Он также повторил позицию руководства США о том, что подписание этого соглашения «естественным образом предоставит и помощь в сфере безопасности».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новости по соглашению, заявив, что сообщит об этом в обращении к Конгрессу во вторник вечером.

Фицпатрик не стал уточнять, когда и как технически состоится подписание – будет ли осуществлен визит украинской правительственной делегации в Вашингтон или документ подпишут в удаленном режиме.

Ермак подтвердил, что провел переговоры с Фицпатриком. «Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств», – отметил глава Офиса президента.