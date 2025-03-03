Трамп оставил и Армению без денег

Когда администрация Байдена подписала всего за несколько дней до окончания своих полномочий соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией, тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках этого документа, Вашингтон уже в ближайшие недели направит в Ереван специалистов по пограничному контролю и таможенным делам. Американская миссия должна была оценить условия выполнения обязательств США по укреплению безопасности государственных границ Армении. Но, как сообщил на днях заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Рафаэл Геворкян, визит американских специалистов до сих пор так и не состоялся. Заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил журналистам 3 марта, что задержка с прибытием американской миссии связана со сменой администрации Белого дома. По его словам, достигнутая в январе договоренность не была отменена, просто сроки ее реализации должны обсуждаться с командой президента Дональда Трампа.

Напомним, что подписанный Ереваном и Вашингтоном документ о стратегическом партнерстве охватывает ряд ключевых сфер, в которых США намерены «оказать поддержку» Армении. В их числе экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, а также развитие демократии и правовой системы. Одним из направлений сотрудничества должна была стать приграничная безопасность и создание соответствующей совместной комиссии. Армянские власти утверждали, что для США соглашение о стратегическом партнерстве является «двухпартийным решением». То есть, что оно было согласовано с республиканской администрацией Белого дома. Но даже если нынешняя американская власть не отменит его, соглашение, скорее всего, так и останется на бумаге. Поскольку на данный момент администрация Дональда Трампа не проявляет ни малейшего интереса к региону Южного Кавказа в целом и к Армении - в частности. В центре внимания Вашингтона, как известно, сейчас вовсе не безопасность армяно-иранской или армяно-турецкой границы, а ситуация на границах Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой. Что же касается пунктов соглашения Блинкен-Пашинян о поддержке демократии и создании в Армении справедливой судебной системы, то их можно сразу списать со счетов. Эти темы не только не интересуют президента Трампа, но и вызывают у него раздражение. Особенно, когда речь идет о выделении денег на реализацию этих инициатив в различных уголках мира, включая далекую Армению. Трампа сейчас целиком поглотила «беспощадная борьба» с американской бюрократической системой, включая судебную власть, которую 47-й президент США буквально разрезает на части «бензопилой Илона Маска».

С другой стороны, одним из первых указов, подписанных президентом США после возвращения в Белый дом, стало упразднение USAID — государственной структуры, использовавшейся Вашингтоном в качестве инструмента «мягкой силы» для вмешательства во внутренние дела стран в разных регионах мира, в том числе, на Южном Кавказе. Напомним, что администрация Байдена резко увеличила объем помощи, выделяемой через USAID, чтобы превратить Армению в региональный плацдарм США. В соответствии с соглашением, подписанным в сентябре 2024 года в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке между правительствами Армении и США, USAID увеличил годовой бюджет помощи Еревану со 120 до 250 миллионов долларов. Этот документ также предусматривал расширение числа совместных проектов, финансируемых USAID в Армении. Как сообщили в ответ на запросы СМИ в МИД Армении, до возвращения Трампа в Белый дом из этой суммы в страну поступило меньше половины. «По состоянию на 2024 год из 250 миллионов долларов было выделено 110 миллионов, - пояснили во внешнеполитическом ведомстве Армении. - Из них 49 миллионов направлены на содействие демократическому переходу».