Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана

Опубликован годовой Индекс ASAN xidmət, оценивающий качество предоставления государственных услуг различными министерствами, ведомствами и региональными органами власти. По итогам 2024 года Министерство труда и социальной защиты в очередной раз заняло 1-е место с результатом 97,77 процента в рейтинге “индекса услуг ASAN”.

Индекс как инструмент контроля качества Рейтинговая оценка госструктур, министерств и ведомств, предоставляющих услуги населению, является одной из наиболее эффективных форм проверки качества их взаимодействия с гражданами. Уже не первый год Госагентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана проводит масштабный анализ эффективности работы государственных органов. В рамках индекса ежегодно оцениваются около 500 государственных услуг, из которых более 250 предоставляются центральными органами исполнительной власти, около 170 – местными органами, а более 70 – различными юридическими лицами. И хотя, несмотря на широкий охват, индекс пока не покрывает всю территорию страны, отражая лишь часть взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, индекс ASAN xidmət стал важным механизмом внешнего контроля, вынуждающим бюрократические структуры держать качество работы под постоянным контролем. Этот инструмент получил высокую оценку ООН и рейтинговой службы Doing Business Всемирного банка, поскольку соревновательный принцип и контроль со стороны администрации президента стимулируют государственные структуры достигать все более высоких результатов. Лидер рейтинга – Министерство труда и соцзащиты

Уже третий год подряд первое место в рейтинге занимает Министерство труда и социальной защиты. В этом ведомстве подчёркивают, что достижение этих показателей стало возможным, благодаря двум основным инструментам - повышению социальных выплат и их точной адресная направленности, а также инновационным решениям во взаимодействии с гражданами и оптимизации услуг. За последние годы Министерство совершило стремительный рывок: если в 2018 году оно занимало 20-е место, то в 2020-2021 годах поднялось на второе, а с 2022 года стабильно удерживает лидерскую позицию. Социальная политика – флагман развития Высокие оценки Министерства в Индексе ASAN xidmət подтверждают, что сфера труда и занятости – от поддержки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями до услуг для бизнеса – является одной из ключевых тем в социальной и экономической политике Азербайджанской Республики. Более того, успехи страны в социальной сфере напрямую влияют на её международные рейтинги и инвестиционную привлекательность. Например, благодаря активной работе государства в области занятости, социальной защиты и регистрации бизнеса, Азербайджан занял в 2019 году девятое место в рейтинге Doing Business по критерию “лёгкость ведения бизнеса”. На днях Всемирный банк опубликовал план финансирования проектов на 2025-2026 годы. В него по запросу правительства Азербайджана включены пять новых проектов. Посредством траншей Международного банка реконструкции и развития (МБРР) Всемирный банк планирует до 2030 года представить Азербайджану от одного до полутора миллиарда долларов. Из которых 150 миллионов будут выделены на дополнительное финансирование программы поддержки занятости. Во многом этот проект достиг международного уровня качества, благодаря кропотливой работе Министерства труда и социальной защиты.