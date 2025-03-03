Украина может простоять в войне до середины 2026 года

Уже 4 марта США могут объявить о прекращении помощи Украине. Во всяком случае администрация Трампа обсуждала это вопрос 3 марта, а сам президент анонсировал некие сногсшибательные заявления в ходе выступления перед конгрессменами и сенаторами как раз 4 марта. Внутри самой администрации, по имеющимся данным, есть разногласия по поводу того, что дальше делать с Киевом. Противоречивые заявления, идущие от того же Трампа, оставляют впечатление, что в Белом доме нет на сегодня целостного понимания, куда двигаться дальше с планами украинского урегулирования.

То, по словам министра финансов США Бессента, сделка по ресурсам и редкоземельным металлам «снята с повестки дня», то уже сам Трамп говорит, что вроде вариант ее подписания остается, но Зеленский должен изменить свое отношение, а именно заявить о готовности пойти на мировую с Россией. Из прессы следуют вослед утечки о том, что Белый дом якобы ждет публичных извинений Зеленского и тогда что-то можно будет поправить. Официальных подтверждений тому, впрочем, нет. Ранее сам Зеленский говорил, что ему извиняться не за что, что уходить он никуда не собирается — это уже отвечая на публичные пожелания некоторых представителей администрации Трампа о том, что Вашингтон хотел бы иметь дело с каким-то более вменяемым и договороспособным политиком в Киеве, нежели нынешний президент Украины. На этом фоне, а также учитывая уже не раз прозвучавшие заявления Трампа, что он не собирается больше выписывать чеки на продолжение войны, слухи о возможности полного прекращения американской помощи Украине можно воспринимать с достаточно высокой степенью серьезности.

За все время после инаугурации Трампа Пентагон не предоставил Украине ни одного нового пакета военной помощи. После предоставления последнего, еще во времена Байдена, прошло почти 2 месяца. При этом, после начала военного конфликта поставки военной техники из США на Украину объявлялись в среднем примерно каждые две недели, а иногда и с интервалом в пять-шесть дней. На сегодня, по данным Пентагона, осталось неиспользованными около 3,85 млрд долларов, которые Конгресс разрешил дополнительно изъять из запасов Министерства обороны. На этом – все. Дальше – за счет поставок уже из Европы, которая, впрочем, вольна покупать оружие у США тоже. Все – да не все. Разберемся. Военная помощь США шла сразу по нескольким каналам (основных – три). По линии конкретно Пентагона предоставлен 71 пакет военной помощи на общую сумму 33,8 миллиарда долларов, включая более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, десятки тысяч управляемых артиллерийских ракет и противотанковых ракет, тысячи зенитных ракет, тысячи единиц бронетехники и десятки танков. Также США предоставили на сумму 33,2 миллиарда долларов военную помощь в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности Украины», по этой линии Киев мог использовать деньги только для покупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний. Если же учитывать все каналы военной помощи, то за все время конфликта Конгресс выделил 86 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках пяти дополнительных пакетов ассигнований через три основных механизма: Президентское управление по сокращению численности войск (PDA), Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине (USAI) и по линии «иностранного военного финансирования». Теперь, как дают понять из Белого дома, Трамп может прекратить даже косвенную поддержку, а именно прочие виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение солдат ВСУ и пилотов и т.д. Хотя президент США в полемике с Зеленским не раз употреблял цифру в 350 млрд долларов – якобы на такую сумму Америка «напомогала» Киеву, по данным Кильского института, притом что совокупная помощь европейских стран за все время конфликта составила 138 миллиардов долларов, от США поступило ее лишь на 119 миллиардов - как военной, так и финансовой и экономической. При этом европейцы обещали еще 40 млрд долл. на военную помощь, и эти деньги еще не тронуты.