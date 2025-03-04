Россия «категорически против» европейских миротворцев в Украине

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия выступает «категорически против» размещения европейских миротворцев в Украине.

«Во-первых, Европейский союз небеспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал он в своем Telegram-канале, назвав саму идею размещения европейского контингента «мягко говоря, весьма сомнительной».

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что развертывание миротворческих сил возможно только с согласия двух сторон. После глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россию никто об этом не спрашивал.

По данным The Telegraph, Великобритания и Франция намерены направить в Украину до 30 тыс. военнослужащих.