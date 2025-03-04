Трамп начал торговую войну с тремя странами

Президент Дональд Трамп во вторник ввел новые пошлины в размере 25% на товары, ввозимые в США из Мексики и Канады.

Тарифы вступили в силу утром 4 марта, через несколько часов после того, как Трамп сказал, что эти страны сделали недостаточно для сдерживания идущего в США трафика фентанила и его химических компонентов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что Оттава ответит немедленными 25-процентными пошлинами на американский импорт, объем которого составляет 30 миллиардов канадских долларов ($20,7 миллиарда), а также введет дополнительные тарифы на товарные потоки стоимостью 125 миллиардов канадских долларов ($86,2 миллиарда) через 21 день, если Трамп оставит в силе свои меры.

Согласно предыдущим заявлениям Трюдо, сборы на канадской границе распространятся на поставки из США пива, вина, бурбона, бытовой техники и апельсинового сока, произведенного во Флориде. «Пошлины разрушат невероятно успешные торговые отношения», - сказал Трюдо.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд сказал телеканалу NBC, что готов прекратить трансграничные поставки никеля и передачу электроэнергии в США в качестве ответной меры.

Ожидается, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявит ответные меры на утренней пресс-конференции в Мехико во вторник, сообщило министерство экономики.