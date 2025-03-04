USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Трамп начал торговую войну с тремя странами

обновлено 11:55
11:55 1250

Президент Дональд Трамп во вторник ввел новые пошлины в размере 25% на товары, ввозимые в США из Мексики и Канады.

Тарифы вступили в силу утром 4 марта, через несколько часов после того, как Трамп сказал, что эти страны сделали недостаточно для сдерживания идущего в США трафика фентанила и его химических компонентов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что Оттава ответит немедленными 25-процентными пошлинами на американский импорт, объем которого составляет 30 миллиардов канадских долларов ($20,7 миллиарда), а также введет дополнительные тарифы на товарные потоки стоимостью 125 миллиардов канадских долларов ($86,2 миллиарда) через 21 день, если Трамп оставит в силе свои меры.

Согласно предыдущим заявлениям Трюдо, сборы на канадской границе распространятся на поставки из США пива, вина, бурбона, бытовой техники и апельсинового сока, произведенного во Флориде. «Пошлины разрушат невероятно успешные торговые отношения», - сказал Трюдо.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд сказал телеканалу NBC, что готов прекратить трансграничные поставки никеля и передачу электроэнергии в США в качестве ответной меры.

Ожидается, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявит ответные меры на утренней пресс-конференции в Мехико во вторник, сообщило министерство экономики.

* * * 10:05

Президент США Дональд Трамп указом удвоил пошлины на товары из Китая из-за «неспособности властей КНР принять меры для уменьшения постоянного притока синтетических опиоидов, в частности, фентанила». Указ опубликован на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что пошлины на китайские товары вырастут с 10% до 20%. Также в указе говорится о том, что «КНР не приняла надлежащих мер для смягчения кризиса с незаконным оборотом наркотиков с помощью совместных правоохранительных действий и что кризис... не уменьшился».

Трамп утверждает, что кризис с фентанилом ставит под угрозу «национальную безопасность, внешнюю политику и экономику Соединенных Штатов».

В связи с этим в указ о пошлинах на товары из Китая вносятся изменения: слова «10 процентов» заменяют на «20 процентов».

В то же время Министерство коммерции Китая объявило о намерении принять ответные меры против Соединенных Штатов из-за повышения пошлин на китайские товары. Ведомство выразило «резкое недовольство и решительный протест» из-за действий США. В министерстве отметили, что действия Соединенных Штатов нарушают правила Всемирной торговой организации и угрожают многосторонней торговой системе.

В заявлении китайского ведомства отмечается, что односторонние пошлины от США могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям Китая и США. Китайские власти также напомнили о своей политике в борьбе с наркотиками.

Газета Global Times сообщила, что Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США. Эти меры могут включать повышение пошлин на 10% для указанной категории товаров.

Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
11:42 474
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2025, 23:25 7999
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний новость дополнена 11:27
11:27 943
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
11:23 607
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 5738
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть; все еще актуально
3 мартa 2025, 21:36 4632
У Трампа назвали условие для Зеленского
У Трампа назвали условие для Зеленского
10:34 1793
Трамп оставил и Армению без денег
Трамп оставил и Армению без денег наш комментарий
02:37 8422
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана наш комментарий
03:00 3310
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 7285
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 7062

ЭТО ВАЖНО

Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
11:42 474
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2025, 23:25 7999
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний новость дополнена 11:27
11:27 943
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
11:23 607
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 5738
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть; все еще актуально
3 мартa 2025, 21:36 4632
У Трампа назвали условие для Зеленского
У Трампа назвали условие для Зеленского
10:34 1793
Трамп оставил и Армению без денег
Трамп оставил и Армению без денег наш комментарий
02:37 8422
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана наш комментарий
03:00 3310
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 7285
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 7062
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться