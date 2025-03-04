Трамп начал торговую войну с тремя странами
Президент Дональд Трамп во вторник ввел новые пошлины в размере 25% на товары, ввозимые в США из Мексики и Канады.
Тарифы вступили в силу утром 4 марта, через несколько часов после того, как Трамп сказал, что эти страны сделали недостаточно для сдерживания идущего в США трафика фентанила и его химических компонентов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что Оттава ответит немедленными 25-процентными пошлинами на американский импорт, объем которого составляет 30 миллиардов канадских долларов ($20,7 миллиарда), а также введет дополнительные тарифы на товарные потоки стоимостью 125 миллиардов канадских долларов ($86,2 миллиарда) через 21 день, если Трамп оставит в силе свои меры.
Согласно предыдущим заявлениям Трюдо, сборы на канадской границе распространятся на поставки из США пива, вина, бурбона, бытовой техники и апельсинового сока, произведенного во Флориде. «Пошлины разрушат невероятно успешные торговые отношения», - сказал Трюдо.
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд сказал телеканалу NBC, что готов прекратить трансграничные поставки никеля и передачу электроэнергии в США в качестве ответной меры.
Ожидается, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявит ответные меры на утренней пресс-конференции в Мехико во вторник, сообщило министерство экономики.
* * * 10:05
Президент США Дональд Трамп указом удвоил пошлины на товары из Китая из-за «неспособности властей КНР принять меры для уменьшения постоянного притока синтетических опиоидов, в частности, фентанила». Указ опубликован на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что пошлины на китайские товары вырастут с 10% до 20%. Также в указе говорится о том, что «КНР не приняла надлежащих мер для смягчения кризиса с незаконным оборотом наркотиков с помощью совместных правоохранительных действий и что кризис... не уменьшился».
Трамп утверждает, что кризис с фентанилом ставит под угрозу «национальную безопасность, внешнюю политику и экономику Соединенных Штатов».
В связи с этим в указ о пошлинах на товары из Китая вносятся изменения: слова «10 процентов» заменяют на «20 процентов».
В то же время Министерство коммерции Китая объявило о намерении принять ответные меры против Соединенных Штатов из-за повышения пошлин на китайские товары. Ведомство выразило «резкое недовольство и решительный протест» из-за действий США. В министерстве отметили, что действия Соединенных Штатов нарушают правила Всемирной торговой организации и угрожают многосторонней торговой системе.
В заявлении китайского ведомства отмечается, что односторонние пошлины от США могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям Китая и США. Китайские власти также напомнили о своей политике в борьбе с наркотиками.
Газета Global Times сообщила, что Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США. Эти меры могут включать повышение пошлин на 10% для указанной категории товаров.