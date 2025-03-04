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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Пентагон все отрицает

10:12 1673

Глава Пентагона Пит Хегсет не отдавал приказ Киберкомандованию США прекратить операции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

По его словам, Хегсет «не отменял и не приостанавливал никаких киберопераций» против российской стороны, и эта деятельность остается одним из приоритетов Пентагона.

О том, что Пентагон приказал Киберкомандованию остановить операции против России, на прошлой неделе сообщило издание The Record со ссылкой на источники. Аналогичные данные привела The New York Times. Как отмечает Bloomberg, эта информация вызвала гневную реакцию со стороны Демократической партии.

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