Пентагон все отрицает

Глава Пентагона Пит Хегсет не отдавал приказ Киберкомандованию США прекратить операции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

По его словам, Хегсет «не отменял и не приостанавливал никаких киберопераций» против российской стороны, и эта деятельность остается одним из приоритетов Пентагона.

О том, что Пентагон приказал Киберкомандованию остановить операции против России, на прошлой неделе сообщило издание The Record со ссылкой на источники. Аналогичные данные привела The New York Times. Как отмечает Bloomberg, эта информация вызвала гневную реакцию со стороны Демократической партии.