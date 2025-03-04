Новая ступень в фармацевтической индустрии Азербайджана

При поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и посольства Венгрии в Азербайджане 12 февраля 2025 года состоялся официальный визит представителей Азербайджанского медицинского университета и фармацевтического завода Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. в Университет Pécs (Венгрия). Университет Pécs, основанный в 1367 году королём Людовиком I, вошёл в историю как первый университет Венгрии и четвёртый в Центральной Европе, оставив значительный след в развитии науки и образования.

Scandens Pharmaceutical Industries — это современный фармацевтический завод, основанный в 2016 году в Азербайджане. Компания активно работает на основе новейших научных и технических достижений в сфере фармацевтического производства. Она играет ключевую роль в развитии национальной фармацевтической промышленности, внедряя передовые технологии, что позволяет производить продукцию высокого качества. Цель визита — изучение и адаптация опыта сотрудничества между Университетом Pécs и технической базой венгерского фармацевтического производства Pannon Pharma, включая обмен знаниями, методиками обучения и научными разработками, с целью внедрения в образовательные и исследовательские программы Азербайджанского Медицинского Университета и технической базы Scandens Pharmaceutical Industries LTD. Основные задачи данной инициативы включают развитие академической мобильности через обмен студентами и стажёрами, а также внедрение программ специализации, докторантуры, получения двойных дипломов и других образовательных возможностей, направленных на углубление сотрудничества и обмен знаниями в сфере фармацевтической индустрии.