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Новая ступень в фармацевтической индустрии Азербайджана

10:17 1025

При поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и посольства Венгрии в Азербайджане 12 февраля 2025 года состоялся официальный визит представителей Азербайджанского медицинского университета и фармацевтического завода Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. в Университет Pécs (Венгрия).

Университет Pécs, основанный в 1367 году королём Людовиком I, вошёл в историю как первый университет Венгрии и четвёртый в Центральной Европе, оставив значительный след в развитии науки и образования.

Scandens Pharmaceutical Industries — это современный фармацевтический завод, основанный в 2016 году в Азербайджане. Компания активно работает на основе новейших научных и технических достижений в сфере фармацевтического производства. Она играет ключевую роль в развитии национальной фармацевтической промышленности, внедряя передовые технологии, что позволяет производить продукцию высокого качества.

Цель визита — изучение и адаптация опыта сотрудничества между Университетом Pécs и технической базой венгерского фармацевтического производства Pannon Pharma, включая обмен знаниями, методиками обучения и научными разработками, с целью внедрения в образовательные и исследовательские программы Азербайджанского Медицинского Университета и технической базы Scandens Pharmaceutical Industries LTD.

Основные задачи данной инициативы включают развитие академической мобильности через обмен студентами и стажёрами, а также внедрение программ специализации, докторантуры, получения двойных дипломов и других образовательных возможностей, направленных на углубление сотрудничества и обмен знаниями в сфере фармацевтической индустрии.

В рамках четырёхстороннего сотрудничества ключевой целью является укрепление научного и исследовательского взаимодействия между сторонами, а также содействие укреплению местного кадрового потенциала в фармацевтической отрасли в международном контексте.

Scandens инициировала проведение встреч с азербайджанскими студентами, обучающимися в Университете Pécs, с целью стимулирования их активного участия в развитии фармацевтической промышленности в Азербайджане и укреплении национального экономического потенциала.

В завершение визита было принято решение о предпринимаемых значительных шагах для укрепления четырёхстороннего сотрудничества в области образования и науки между Азербайджаном и Венгрией, включая подписание меморандума, который станет важным шагом в углублении двусторонних связей в этих сферах.

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